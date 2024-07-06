عمرو موسى: مصر فتحت أبوابها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن مصر لن تشارك في تصفية القضية الفلسطينية، متابعًا: «إسرائيل تريد أن تكون ممتدة من النهر إلى البحر ولا تريد الفلسطينيين وتريد التخلص من مجموع الشعب الفلسطيني وتريد من يساعدها في هذا الأمر، ومصر لن تساعد في هذا أبدا، ومن الجانب الإنساني فتحت مصر أبوابها لإدخال المساعدات الإنسانية».

تصفية القضية الفلسطينية جريمة تاريخية كبرى

وأضاف «موسى»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تصفية القضية الفلسطينية جريمة تاريخية كبرى، وسيحاكم التاريخ كل مرتكبيها، لافتًا إلى أن المصريين يدعمون الموقف المصري من القضية الفلسطينية ومن التهجير القسري، لافتًا إلى أنه من الناحية الإنسانية هناك جهود مصرية وثيقة لإدخال المساعدات.

وواصل: «يجب التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل كلي من أجل تهدئة الأوضاع، وهذا ما تفعله الدولة المصرية ورفضها للتصفية، وأيضًا الدولة المصرية تتميز بالرصانة من حيث تطبيقها الشرعية الدولية في حل القضية، وهذا أمر مهم في الحركة نحو الوصول لحقوق الشعب الفلسطيني».