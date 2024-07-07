شقيق الشهيد أحمد منسي: معركة البرث ملحمة حافظت على أرض الوطن

عبّر المهندس محمد منسي شقيق الشهيد البطل أحمد منسي، عن افتقاده لشقيقه في كل لحظة طوال السنوات الماضية، قائلا: «يوم معركة البرث كان ملحمة وسقط فيها شهداء كثيرون والدم المصري سال في مكان واحد وأهم حاجة أننا حافظنا على قدر الوطن».

وأضاف محمد منسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن ذكرى شقيقه أحمد منسي تظل خالدة مخلدة، قائلا: «أحمد كان يعتبر توأم ليا وذكرياتنا كلها مع بعض في كل تفصيله وكل يوم بيعدي وكل حاجة بتحصل بتفكرني بحاجة حصلت بيننا».

وتابع: «مفيش نسيان لذكرى رحيل أحمد منسي وفي كل يوم حكاية بتتحكي وحدوتة بتحصل والحياة العسكرية بتاعته كانت مبهمة ومجهولة ولم أعرف ظروفه إلا بعد ظروف الاستشهاد وحياته العسكرية كانت جانب خفي عننا علمناه بعد استشهاده».