 رئيس جمعية مجاهدي سيناء: التاريخ لن ينسى الدور البطولي للشهيد أحمد منسي

قال الشيخ عبد الله أبو جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن التاريخ لن ينسى الدور البطولي للشهيد أحمد منسي في مكافحة الإرهاب.

وأضاف «أبو جهامة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، قائلًا: «التاريخ لن ينسى هذا الموقف البطولي للشهيد أحمد منسي، والذي أعطى عطاءًا سخيًا لبلاده، ووقوفه بجانب قواته من رجال القوات المسلحة، وكل ما فعله مع قبائل وأبناء سيناء، إذ كان لهم أخا وصديقا وأبا، وحقيقًة هذا الرجل رحمة الله عليه كان دوره كبير جدًا جدًا فى مقاومة الإرهاب هو وزملائه».

الدور البطولي لأحمد منسي

وتابع: «الدور البطولى الذى قام به أحمد المنسي لن ينساه التاريخ أبدًا، ولن ينساه الشعب المصري، بالإضافة الى البطولات التى قام بها رجال القوات المسلحة فى سيناء».

وأكمل: « سيناء مرت عليها ظروف صعبة جدًا فى مقاومة قوى الشر، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة القائد العظيمة، تم تطهير سيناء تمامًا من الإرهاب، وسيناء اندفع فيها ثمن غالى جدًا من دم الشهداء من أبناء مصر».