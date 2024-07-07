حزب المصريين: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، وصول توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني لـ 136 توصية، موضحًا أن الحوار الوطني منذ توجيه الرئيس السيسي بانطلاقه شكل حالة فريدة من الاصطفاف الوطني وإعلاء المصلحة الوطنية، وشهدت جلساته تناغمًا كبيرًا بين جميع القوى السياسية المشاركة فيه، وأثرى الحياة الحزبية بصورة كبيرة وأصبح بمثابة بوصلة للحكومة الجديدة.

الحوار الوطني

وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، إن الحوار الوطني شكل بدوره معادلة حقيقة في الحياة السياسية، وأبرز ما يُميزه اهتمام القيادة السياسية به؛ ما يعكس الجدية في إثراء الحياة الحزبية وأن يكون الجميع شريكًا في مناقشة قضايا الوطن، ووضع رؤية وأفكار قابلة للتطبيق لتغليب المصلحة الوطنية في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية.

وأوضح أن استئناف جلسات الحوار الوطني يهدف لمواجهة التحديات وحل الأزمات الراهنة التي تمر بها البلاد على كل الأصعدة، الأمر الذي يستدعي التكاتف والتعاون بين الجميع لضمان أمن واستقرار البلاد، وتلبية احتياجات المواطنين، وتلبية طموحات الشعب المصري.

التنمية المستدامة

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن الحوار الوطني يستهدف تحقيق رؤية مصر نحو التنمية المستدامة والبناء والتنمية، فضلًا عن تعزيز قدرات الدولة في مجابهة شتى التحديات الحالية والمستقبلية في جميع القضايا والملفات الشائكة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، حتى الأمنية، ودعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق مصالح الوطن والمواطن، مؤكدًا أن عودة الحوار الوطني خطوة مهمة وجادة نحو توحيد الجهود والآراء لبحث التحديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة التعاون والتنسيق بين الجميع وبين إدارة الحوار الوطني والحكومة الجديدة بما يحقق رؤية مصر 2030.

وأوضح أن تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني يُعلي مصلحة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الحوار الوطني وضع رؤية وخطة وأفكار ومقترحات لحل العديد من المشكلات في عدد من القطاعات المختلفة أبرزها الملف السياسي، والاقتصادي، والأمن العام، والصناعة، والزراعة، وغيرها من الملفات الحيوية أبرزها القضية الفلسطينية.

وأكد أن تبني الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يعني أنه سيكون له دورًا فاعلًا على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.