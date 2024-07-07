محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة اللاعب أحمد رفعت بمسقط رأسه

قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة اللاعب أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر، ونادي فيوتشر، بمسقط رأسه، في قرية إبشان، بمركز بيلا، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية.

المحافظ يتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد

وتقدم المحافظ، لأسرة الفقيد بخالص التعازي والمواساة، داعيًا المولى عز وجل أنّ يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

تشييع جنازة اللاعب أحمد رفعت بمسقط رأسه

وشيّع الآلاف من أهالي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ والعديد من نجوم كرة القدم جنازة أحمد رفعت، جناح فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، عن عُمر ناهز الـ31 عاماً، بعد صراع مع المرض على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها في شهر مارس الماضي، وسقوطه الذي فاجأ الجميع، بعد مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.