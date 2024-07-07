محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال صيانة وتطوير كوبري الهويس بمركز بيلا

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري الهويس بقرية إبشان بمركز بيلا، الذي يربط بين مركز بيلا ومحافظتي كفر الشيخ والغربية، مشدداً على ضرورة سرعة إنهاء الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، ووضع لوحة توضح مدة تنفيذ المشروع وتاريخ الانتهاء من الأعمال.

صيانة وتطوير كوبري الهويس بمركز بيلا

وقال المحافظ، إنّه جرى كشط الطبقة السطحية للكوبري تمهيداً لبدء أعمال الصيانة بالطريق والكوبري والفواصل الحديدية، لافتاً أنّ الهيئة العامة للطرق والكباري، بدأت أعمال صيانة وتطوير الكوبري، والذي يُعد أهم كباري مركز ومدينة بيلا، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة، مشيراً إلى أنّ الكوبري يُمثل أهمية كبيرة للمواطنين بمركز بيلا والمناطق المجاورة لتسهيل حركة المرور، وتحسين الخدمات.

متابعة أعمال تمهيد وجاهزية الطريق البديل

وكلّف محافظ كفر الشيخ، بمتابعة أعمال تمهيد وجاهزية الطريق البديل وهو طريق «بيلا - حاذق - أبو بدوي» بدلاً من طريق «بيلا - إبشان - الكراكات» للمتجهين إلى محافظة كفر الشيخ، لحين الانتهاء من أعمال صيانة وتطوير كوبري الهويس، على أنّ يتم وضع العلامات الإرشادية اللازمة لذلك، والتنويه عن هذه الطرق البديلة للمواطنين، مع سرعة التنفيذ وضغط الجدول الزمني لبرنامج التنفيذ للصالح العام.