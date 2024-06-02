السكرتير المساعد لكفر الشيخ يتفقد أعمال صيانة كوبري «الهويس»

تفقد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال الصيانة ورفع كفاءة كوبري «الهويس» بقرية إبشان بمركز بيلا، بحضور أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ وتذليل أية معوقات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

إزالة الفواصل الحديدية

وأكد السكرتير العام المساعد، ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من الأعمال، عقب الانتهاء من أعمال التكسير، وإزالة الفواصل الحديدية، مشددا على وضع لافتات لمنع مرور السيارات والمواطنين خلال فترة أعمال الصيانة.

وأوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، أنّ الهيئة العامة للطرق والكباري، بدأت أعمال صيانة وتطوير كوبري «الهويس»، والذي يُعد أهم كباري مركز ومدينة بيلا، بعد إغلاقه يوم الاثنين الماضي، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة، لافتا إلى أنّ الكوبري يربط بين مركز بيلا ومحافظتي كفر الشيخ والغربية، ويمثل نقطة مهمة للمواطنين، وذلك لرفع كفاءة الطريق لتيسير حركة السير المركبات والمواطنين.

تشكيل نوبتجيات عمل تضمن استمرار العمل علي مدار 24 ساعة لسرعة إنهاء الأعمال

وأعطى السكرتير العام المساعد، تعليماته بسرعة إنهاء الأعمال في أقرب وقت ممكن والجودة المطلوبة لتيسير حركة السير المركبات والمواطنين، موجهاً بتشكيل نوبتجيات عمل تضمن استمرار العمل علي مدار 24 ساعة لسرعة إنهاء الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، ووضع لوحة رقمية بنظام العد التنازلي توضح مدة المشروع وتاريخ الانتهاء منه.