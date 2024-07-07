فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق في مدينة بيلا غدا.. اعرف السبب

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمدينة بيلا، غداً الاثنين، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً من نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي بنك الإسكان الخارج من لوحة توزيع بيلا القديمة بمدينة بيلا، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

أماكن فصل التيار الكهربائي بمدينة بيلا

وذكرت هندسة الكهرباء، في بيان اليوم الأحد، أنّ المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها بمدينة بيلا،.هي: «بنك الإسكان - هندسة الري - المركز الطبي الحضري - السيد الشيخ - أجوار مستشفى بيلا المركزي»، مؤكدةً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المُعلن عنه

وأهابت هندسة كهرباء بيلا، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المُعلن عنه.