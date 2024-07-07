اماكن ومواعيد انقطاع مياه الشرب في المحافظات غدا.. اعرف المناطق

تشهد بعض المحافظات انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق غدا بسبب إجراءات الصيانة، وإصلاح كسر في الخطوط الرئيسية في مناطق أخرى، لذا لا بد من الاستعانة بكميات وفيرة للاعتماد عليها.

انقطاع المياه في الإسماعيلية

ومن المقرر انقطاع المياه عن منطقة سرابيوم المحطة بالإسماعيلية، ومنطقة القرية النموذجية، ومنطقة نور الصباح، ومنطقة منشية عواد سالم بسبب كسر في ماسورة مياه رئيسية.

ويستمر انقطاع مياه الشرب من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الأحد، حتى الساعة العاشرة صباح غد الاثنين بسبب إجراءات الصيانة التي تستمر قرابة 10 ساعات متواصلة.

وأعلن بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية عن توفير سيارات مياه الشرب المناطق يمكن الاستعانة بها في المناطق المتضررة من انقطاع المياه.

انقطاع مياه الشرب في القليوبية

وتشهد مدينة القناطر الخيرية في القليوبية انقطاع مياه الشرب لمدة تصل إلى 6 ساعات متواصلة غدا، بدء من الساعة العاشرة مساء غد الإثنين حتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء.

وقال بيان رسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الانقطاع يأتي بسبب أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور؛ لضمان وصول المياه نظيفة إلى المُواطنين، فيما أهابت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقال البيان حال رغبة إحدى المناطق طلب سيارات المياه، يرجى التواصل مع الخط الساخن للشركة على رقم 125، مُشيرا إلى أنه سيتم العمل على إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات، والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام.