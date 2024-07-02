انقطاع مياه الشرب عن مركز سمالوط غدا لمدة 14 ساعة.. اعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، انقطاع مياه الشرب غدا الأربعاء الموافق 3 يوليو عن مركز سمالوط من الساعة 8 صباحا، حتى 10 مساء.

انقطاع مياه الشرب بمركز سمالوط

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مناطق الانقطاع تشمل مركز سمالوط والقرى التابعة له، وذلك لعمل ربطيات خط الصرف الصحي قطر 1200مم بشارع الصفصافة.

تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا بأنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».