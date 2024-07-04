شروط التقديم بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والأوراق المطلوبة

تتميز المدارس الفنية والتكنولوجية بتوفير برامج تدريبية لطلابها، ما يدفع عدد كبير من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للبحث عن تنسيق تلك المدارس للالتحاق بها.

نظام القبول بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

وفي هذا الإطار أعلنت محافظة قنا عن قبول دفعة جديدة بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، موضحة أنه سوف يتم قبول 50 طالبا بالدفعة الجديدة من الحاصلين على مجموع 276 درجة كحد أدنى في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام.

ويتم قبول الطلاب في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بعد اجتياز اختبار القدارت، حيث تقبل المدرسة 80% من أبناء محافظة قنا و20% من أبناء المحافظات المجاورة.

شروط التقديم في مدارس المياه والصرف الصحي

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن شروط التقديم في مدارس المياه والصرف الصحي 2025، تأتي على النحو التالي:

1- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية العامة عام 2024.

2- ألا يقل مجموع الطالب عن 276 درجة في الإعدادية العامة.

3- يكون التفاضل في القبول للمتقدمين حسب الآتي:

- مجموع الشهادة الإعدادية العامة الحاصل عليها الطالب هذا العام 2024، بالإضافة إلى درجة الاختبارات التي تعقد بمعرفة مديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

- في حالة تساوي الدرجة تكون المفاضلة للأصغر سنا.

- في حالة التساوي تكون المفاضلة بترتيب الحروف الأبجدية للطالب، مع تنفيذ ما تم اتباعه في العام الماضي بقبول 40 طالبًا بمحافظة قنا و 10 من المحافظات الأخرى وهي «الأقصر، أسيوط، سوهاج»، بشرط ألا يكون الطالب متقدم في إحدى هذه المحافظات إلى مدرسة أخرى بنفس التخصص، وفي حالة ثبوت تقديمه لا يكون له الحق في استكمال باقي إجراءات التقديم.

المستندات والبيانات المطلوبة للتقديم بمدرسة مياه الشرب

- اسم الطالب رباعي.

- الرقم القومي للطالب.

- تاريخ الميلاد.

- السن في 1 أكتوبر.

- بيان نجاح للصف الأول والثاني والثالث.

- عنوان الطالب، رقم تليفون ولي الأمر، إيصال كهرباء، صورة بطاقة ولي الأمر.

- استمارة النجاح.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة شخصية.

أخر موعد للتقديم بمدارس مياه الشرب

أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم فتح باب التقديم بمدارس مياه الشرب والصرف الصحي من 23 يونيو 2024، ويستمر حتى 11 يوليو 2024.

وأضافت، أنه مدارس مياه الشرب والصرف الصحي موجودة بعدد من المحافظات وهي «القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، وأسيوط، وقنا».

لافتة إلى أنه يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة، وفقًا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات.