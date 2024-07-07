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قصواء الخلالي: رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين أمام مجلس النواب غدا

كتب:

منى صلاح
11:09 م | الأحد 07 يوليو 2024
الإعلامية قصواء الخلالي

الإعلامية قصواء الخلالي

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب غدا، وهم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضياء رشوان، وطارق سعدة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وأضافت «الخلالي» خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، أنَّ المصادر أكدت أن المكلفين الجدد يؤدون اليمين أمام مجلس النواب غدا.

تشكيل الهيئات الإعلامية 

ويشار إلى أن الهيئات الإعلامية الثلاثة مستقلة، يتشكل كل منها من 9 أعضاء، على أن يعين رئيسها رئيس الجمهورية، ويتم ترشيح البعض من قبل هيئات مختلفة.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة غدا الاثنين تشمل الاتسماع لبيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعرض برنامج الحكومة إلى جانب أداء اليمين الدستورية من جانب رؤساء الهيئات الثلاث.

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