موعد امتحانات الأزهر 2024 الدور الثاني لجميع المراحل التعليمية

جدول امتحانات الأزهر 2024 الدور الثاني لجميع المراحل التعليمية في المحافظات، أعلنت عنه الإدارة المركزية للامتحانات في المعاهد الأزهرية للطلاب الراسبين في مادة أو اثنين إذ يبحث المواطنون عنها عقب إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني حتى يتمكن الطلاب من أداء امتحانات الدور الثاني واتخاذ كافة الاستعدادات لها.

جدول امتحانات الأزهر 2024 الدور الثاني في المحافظات

وحول جدول امتحانات الأزهر 2024 الدور الثاني لجميع المراحل في المحافظات، طبقا لما أعلنته المعاهد الأزهرية تعرضها «الوطن» خلال السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها على مدار اليوم وجاءت كالآتي:-

- امتحانات جميع مراحل النقل في الأزهر «الابتدائية، الإعدادية، الثانوية»، تبدأ السبت 20 يوليو 2024

- موعد امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور التاني، تبدأ الأربعاء 7 أغسطس 2024،

- موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني الصف الثالث الثانوي تبدأ يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم، موعد امتحانات الدور الثاني 2024 بالمحافظات، التي تبدأ 22 يوليو حتى 27 يوليو للمرحلة الابتدائية.

فيما تبدأ صفوف النقل الإعدادية 27 يوليو حتى 1 أغسطس، وفيما يتعلق بالشهادة الإعدادية تبدأ من 3 أغسطس حتى 8 أغسطس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات مراحل النقل للثانوية العامة من يوم 22 إلى 29 يوليو.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني يبدأ يوم 22 يوليو ويستمر حتى 1 أغسطس 2024، على أن يختلف الجدول من محافظة إلى أخرى