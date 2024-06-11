نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بانضباط لجان امتحانات كلية البنات بالعاشر من رمضان

واصل الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولاته التفقدية؛ للمتابعة والاطمئنان على حسن سير أعمال لجان الامتحانات في كليات فرع البنات في أسبوعها الأخير؛ حيث تفقد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، يرافقه الدكتور حمدي الهدهد، عميد الكلية، والدكتور حسني فتحي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الحميد شعيب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتحدث مع الطالبات عن أسئلة الامتحانات

وخلال الجولة تفقد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات لجان الامتحانات، وتابع انتظام أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، وتحدث مع الطالبات عن أسئلة الامتحانات ومدى مطابقتها للمقررات الدراسية، وتأكد من وجود أستاذ المادة؛ للرد على أي استفسار يرد من الطالبات على مدار اليوم، كما تأكد من وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحانات، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بقيادة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

الانتهاء من أعمال التصحيح

وتفقد نائب رئيس الجامعة يرافقه، عميد الكلية، أرض الواقع؛ للاطمئنان على سير العمل داخل الكنترولات، موجهًا ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح أولًا بأول لإعلان النتيجة عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتفقد نائب رئيس الجامعة أعمال الإنشاءات التي تجري في مبنى المدينة الجامعية للطالبات، أعقب ذلك حضور اجتماع مجلس الكلية، وتحدث مع أعضاء المجلس، ونقل لهم تحيات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وتمنياته للكلية بالتوفيق والنجاح في حمل أمانة رسالة الأزهر الشريف الوسطية المعتدلة دون إفراط أو تفريط، وتخريج نماذج مضيئة تسهم في نهضة وتقدم المجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وقدم للجميع التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، ثم بعد ذلك عقد اجتماعًا مع الجهاز الإداري بالكلية استمع فيه إلى بعض الطلبات التي وعد بالعمل على تلبيتها في ضوء القواعد المنظمة لذلك.

وأشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة، بمستوى الانضباط الذي شاهده داخل لجان الامتحانات بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، موجهًا الشكر لإدارة الكلية؛ لجهودها المخلصة في سبيل تحقيق ما نصبوا إليه جميعًا، وحرصت إدارة الكلية على التقاط الصور التذكارية مع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.