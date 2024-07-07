وزير الطيران المدني يتفقد مبنى الخدمات الجوية لمتابعة عمليات التشغيل

تفقد الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، لمتابعة الإجراءات التي تمر بها مراحل إعداد وتحضير الوجبات الغذائية المقدمة للعملاء على متن الرحلات الجوية، بدءا من مرحلة التوريد والتخزين والتحضير حتى تعبئتها ووصولها على متن الطائرات.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بالتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة والوقوف على أوجه القصور ومعالجتها لتفادي أي مشكلات مستقبلية قد تواجه معدلات الأداء داخل منظومة العمل، في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء في كافة المجالات.

رافق الوزير خلال الجولة، الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم فتحي رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران؛ وكان في استقبالهم حاتم ممدوح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للخدمات الجوية وعدد من مسؤولئ الشركة.

وتضمنت الجولة، تفقد العديد من مواقع التشغيل من بينها؛ المخازن العمومية وغرف التجميد والتجهيز وكذلك معمل تحليل وسلامة الأغذية ومخازن البضائع ومنطقة إنتاج وتجميع الوجبات ونقلها، هذا إلى جانب الاطمئنان على مراحل إنتاج الوجبات للدرجات السياحية ورجال الأعمال، عملاء شركة مصر للطيران والشركات الأجنبية من طالبي الخدمة.

وخلال جولته، استمع وزير الطيران المدني إلى شرح تفصيلي من جانب مسؤولي التشغيل والإنتاج للتعرف على مراحل تحضير الوجبات الغذائية من مختلف الأقسام بالشركة.

وأكد الطيار سامح الحفني على ضرورة المراجعة الدورية والدقيقة والالتزام بكافة الملاحظات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، للوقوف على أوجه القصور التي تواجه منظومة التشغيل في مختلف مراحلها.