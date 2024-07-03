تفسير حلم الطيران في المنام.. تحقيق أمنية وإشارة للشخص المريض

هناك بعض الإشارات التي نراها في الأحلام، وقد تكون علامة لها تفسير منطقي في حياة الإنسان، ومن هذه الأشياء رؤية الشخص نفسه يطير في السماء، فما هو تفسير ذلك؟

تفسير حلم الطيران في المنام

ونستعرض في التقرير التالي، تفسير حلم الطيران في المنام، أو رؤية الشخص نفسه يطير في السماء، حسب ما جاء في كتاب ابن سيرين.

رؤية الشخص نفسه يطير في المنام.. «الطيران في المنام» يدل على كثرة التمني، كما أنه قد يدل على الولاية أو السلطة، حسب كتاب «ابن سيرين»، مشيرا إلى أنه إذا كان الرائي مريضا أو مشرفا على الموت، فإن الطيران في المنام قد يدل على اقتراب موته والله أعلم.

الطيران في المنام له دلالات كثيرة ومختلفة، فإن الطيران قد يدل على سفر حسب «ابن سيرين»، موضحا أنه إذا طار النائم حتى بلغ نهاية طيرانه وهبط، فإنه ينال خيرا من السفر، كما أن الطيران بأجنحة في المنام يعني أنه ينتقل من حال إلى أخرى، وتتبدل أموره.

الطيران بدون أجنحة

بينما الطيران في المنام دون جناح فيدل على نيل الأمنية، وتكون رفعته بقدر ما يرتفع بطيرانه في المنام، ورؤية السقوط من الطيران في المنام تدل على أن الرائي يملك ما يسقط عليه ويكون له.