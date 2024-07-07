عضو المجلس الوطني الفلسطيني: وضع غزة بالغ الخطورة والأهالي تعيش محرقة حقيقية

أكد الدكتور تحسين الأسطل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أنه مهما تم نقل صور وأخبار وفيديوهات من غزة لا يمكن نقل الأمور كما تجري، فما يقع من معاناة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالغ الخطورة، موضحًا أن هناك كارثة ومحرقة حقيقية تحدث في القطاع.

شرق غزة تتعرض للقصف المدفعي

وأوضح «الأسطل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، أن منطقة شرق مدينة غزة تتعرض للقصف المدفعي وطائرات الاستطلاع الإسرائيلي تطلق النيران على كل من يتحرك بالشوارع وهناك هجمة جديدة على حي التفاح والشجاعية، وهناك حالة من الذعر والهروب من القتل والقصف الإسرائيلي، مؤكدًا أن الاحتلال فرض حصارا شديدا على شمال قطاع غزة ويمنع دخول المساعدات وهو ما يتسبب في كارثة.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني نساء وأطفالا وشيوخا في الشوارع يحاولون الهروب من عمليات القتل الممنهج التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن هناك كارثة إنسانية تحدث في قطاع غزة والاحتلال فصل قطاع غزة لقسمين وشطرين.