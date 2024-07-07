رئيس «الصناعات الغذائية» عن اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء: قال لنا أنا جاي أخدمكم

علَّق الدكتور أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، عن تفاصيل اجتماعهم مع وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق كامل الوزير، مشددًا على أن أول لقاء مع «الوزير» كان اجتماعاً إيجابياً، وضم ثلاثة محاور رئيسية للنقاش، متابعًا: «الوزير كامل قال لنا أنا جي أخدمكم ولو مخدمتكوش يبقى ملياش دور، وواضح جداً أن هدفه تذليل أي صعوبات موجودة».

الصناعة قاطرة النمو

وأوضح «الجزايرلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المُذاع عبر شاشة «أون»، أن الفريق كامل الوزير أكد أن الصناعة هي قاطرة النمو وهذا هو الأساس، مؤكدًا أنهم خلال الاجتماع تحدثوا عن التوظيف وكان الحديث إيجابيا أيضًا حول دور الوزارة ودور اتحاد الصناعات وكل الهيئات لتوفير فرص العمل وهو دور مهم للصناعة وبالتالي فإن فكرة توحيد التوظيف كمحور ومؤشر للأداء هو أمر إيجابي يوضح دور الصناعة، مضيفًا: «الاجتماع استمر خمس ساعات ولم يكن مقرر له تلك الفترة استمر من 11 صباحا حتى الرابعة والنصف، وجميعنا تحدثنا عن مشكلات الصناعة مثل تعميق الصناعة وهي إحدى المحاور التي تناولها الفريق كامل وكيف يتم ذلك وتنافسية المنتجات».

وتابع: «تحدثنا مع كامل الوزير عن الصناعات التي لديها فرصة تصديرية، وتحدث عن تنافسية المنتجات المصرية، وده مهم جدًا».