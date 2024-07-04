كامل الوزير يكشف تفاصيل ربط 6 محافظات في الوجه البحري بالقطار السريع

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أنّ وزارة النقل ستعمل على إنشاء الخط الرابع للقطار الكهربائي السريع من بورسعيد لأبوقير بالإسكندرية، بمشاركة القطاع الخاص، موضحًا أنه يأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، وتحقيق التنمية في مختلف ربوع المحافظات.

تحقيق التنمية في مختلف ربوع المحافظات

وقال «الوزير» في لقاء مع عدد من الصحفيين المتخصصين في ملف النقل، إنّ الخط يمتد على طول الساحل الشمالي الشرقي من غرب مدينة بورسعيد، ربطًا مع ميناء بورسعيد على مدخل قناة السويس، وخط السكة الحديد القائم بين بورسعيد والإسماعيلية، ويصل إلى مدينة دمياط حتى بمدينة المنصورة الجديدة.

مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أنّ الخط يمر بمدينة رشيد الجديدة وأبوقير حتى يحقق تبادل الخدمة مع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، مؤكدًا: «المشروع كدا سيمر ببورسعيد والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية».