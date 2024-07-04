كامل الوزير: تغيير مسار طريق «كفر الشيخ- دسوق» حفاظا على الأراضي الزراعية

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، إنّ وزارة النقل حريصة على تجنب الخوض في الأراضي الزراعية في أثناء تنفيذ مشروعات الطرق والكباري، ولذلك جرى تغيير مسار طريق «كفر الشيخ - دسوق» الحر من المرور في الطريق الزراعي، للمرور على الطريق القديم، الذي يبعد عن الأراضي الزراعية.

تغيير تخطيط ربط مدينة المنصورة الجديدة بالقديمة

وأضاف «الوزير» خلال لقاءه مع عدد من الصحفيين، أنه قرر تغيير تخطيط ربط مدينة المنصورة الجديدة بالقديمة حفاظًا على الأراضي هناك، وعمل على تطوير خط السكة الحديد «طنطا - المنصورة» المزدوج وخط «المنصورة - دمياط» المفرد وجعله خط مزدوج، وتطوير نظم الإشارات وفق المواصفات والمعايير العالمية لتحقيق سهولة التنقل حتى مدينة المنصورة الجديدة.

تطوير منظومة السكك الحديدية

وأكد كامل الوزير، أن تطوير هذا الخط يتم في إطار تطوير منظومة السكك الحديدية التي بدأتها وزارة النقل، لتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، موضحًا أن تطوير نظم الإشارات يختصر الوقت ويوفر أعلى معدلات السلامة والأمان للركاب.