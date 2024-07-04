كامل الوزير: ميناء الإسكندرية حقق دخلا بقيمة 1.5 مليار جنيه في شهر

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أن ميناء الإسكندرية حقق دخلا بقيمة مليار ونصف المليار جنيه في شهر مايو الماضي فقط، نتيجة الطفرة التي حققتها محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، وهي أعلى إيرادات بالميناء، والتي تم تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات.

محطة تحيا مصر حققت طفرة كبيرة

وقال الوزير، في لقاء مع صحفيي النقل، إن تكلفة إنشاء محطة تحيا مصر 10 مليارات جنيه، وحققت طفرة كبيرة منذ افتتاحها رسمياً من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أنه يجري تنفيذ مشروعات تطوير متعددة بميناء الإسكندرية في إطار تطوير منظومة النقل.

وأوضح أنه تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2,5 كيلومتر ومساحة 560 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية (12-15 مليون طن)، وتم إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 مترا طوليا ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع.

إنشاء 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري

كما تم إنشاء 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري «محور التعمير»، وجارٍ إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 مترا وتكلفة 3,14 مليار جنيه.