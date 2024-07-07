خبير قوانين أوروبية: فرنسا دفعت ثمنا باهظا بسبب هجمات المتطرفين

قال مارسيل سيكالدي، محامي دولي وخبير القوانين الأوروبية، إن التهديد الإرهابي في فرنسا يأتي في الأساس من الهجرة الجماعية التي تشهدها البلاد منذ سنوات، ولا يوجد نقاش في هذا الشأن، وتعد ظاهرة شبه ميكانيكية وطبيعية.

وأضاف «سيكالدي»، خلال مداخلة ببرنامج «الضفة الأخرى»، وتقدمه الإعلامية داليا عبدالرحيم، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ليفي شتراوس، وهو عالم إنثروبولوجيا عظيم، قال إن «القليل من التعددية الثقافية تأخذنا إلى المستوى الدولي، والقليل والكثير من التعددية الثقافية تأخذنا إلى المستوى الوطني».

وتابع: «أعتقد أن هذا هو بالضبط ما كان يعنيه، وبالطبع هذا الأمر أثر على حياة المواطنين، فبعد كل حدث مأساوي هناك لحظة صدمة ثم تستأنف الحياة، عندما تأتي إلى شوارع باريس أو المدن الكبرى أو المقاطعات ستجد أن الناس قد نسوا بالفعل، على الرغم من أن فرنسا دفعت ثمنا باهظا لهجمات المتطرفين».