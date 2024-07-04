نشر 30 ألف شرطي في العاصمة باريس خوفًا من فوز «اليمين المتطرف»

أعلنت فرنسا عن نشر نحو 30 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد مساء الأحد المقبل، بسبب مخاوف من اندلاع أعمال عنف عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات المبكرة التي يأمل اليمين المتطرف في الحصول على الأغلبية البرلمانية فيها.

5 آلاف شرطي في الخدمة بالعاصمة باريس

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية، تصريحات جيرالد دارمانان وزير الداخلية، بأن 5 آلاف شرطي سيكونون في الخدمة بالعاصمة باريس والمناطق المحيطة بها لضمان عدم استغلال اليمين المتطرف واليسار المتطرف للوضع لإحداث الفوضى.

وألقي القبض على 4 أشخاص، بينهم شخص يقل عمره عن 18 عاما، بعد أن قالت المتحدثة باسم الحكومة، بريسكا ثيفينوت، إنها وفريقها تعرضوا لهجوم مساء أمس الأربعاء أثناء وضع ملصقات الحملة في منطقة ميدون خارج باريس.

وأصيب نائبها وناشط في الحزب، بعد أن طلب الفريق من مجموعة من نحو 10 شباب التوقف عن تشويه ملصقات الحملة الانتخابية ووصلت الشرطة بعد أقل من خمس دقائق من الهجوم.

تعرض المرشحين والأحزاب للعنف من عناصر اليمين المتطرف

وقالت ماري دوشي، مرشحة حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه مارين لوبان في سافوي، إنها تعرضت لاعتداء من قبل صاحب متجر في أحد الأسواق أمس الأربعاء.

وقال نيكولاس كونكر، أحد المرشحين عن الحزب الجمهوري، على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تعرض للاعتداء أثناء توزيع المنشورات الانتخابية في مدينة شيربورج يوم الثلاثاء.

الحزب اليميني المتطرف قد يكون حزب الأغلبية

من المتوقع أن تسفر الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الفرنسية يوم الأحد عن تحول حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المناهض للهجرة إلى أكبر حزب في البرلمان، سواء حصل على 289 مقعدًا اللازمة للأغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة المقبلة أم لا.

وانسحبت كل من الكتلة الوسطية للرئيس إيمانويل ماكرون وائتلاف يساري واسع النطاق، وأكثر من 200 مرشح من الجولة النهائية في جهد مشترك للحد من مقاعد اليمين المتطرف، حيث أنه من الصعب التنبؤ بالعدد الدقيق للمقاعد التي يمكن أن يفوز بها اليمين المتطرف وحلفاؤه في الجمعية الوطنية المكونة من 577 مقعدًا، وزعمت لوبان، اليوم الخميس، أن الحزب قد يصل إلى الأغلبية المطلقة إذا كان الإقبال على التصويت مرتفعا.