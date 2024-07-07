بسبب 0.02 من الثانية.. فريدة عثمان تُعلن غيابها عن أولمبياد باريس 2024

أعلنت فريدة عثمان، بطلة السباحة المصرية، غيابها عن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك من خلال بيان رسمي أصدرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكشفت فريدة عثمان في بيانها أسباب عدم مشاركتها في الدورة الأولمبية، قائلة: «ببالغ الأسف ولأسباب خارجة عن إرادتي، أعلن أنني لن أكون ضمن بعثة مصر المشاركة في الدورة الأولمبية باريس 2024».

فريدة عثمان تعلن غيابها عن أولمبياد باريس 2024

وأضافت البطلة المصرية: «لقد بدأت البرنامج التدريبي من أول الموسم للوصول إلى أفضل مستوى ممكن لهذه الدورة، وعندما طلب مني تمثيل مصر في بطولة العالم بالدوحة ودورة الألعاب الأفريقية بغانا لم أتردد للحظة عن هذا الشرف، وحصلت بالفعل من خلال هذه المسابقات على الميداليات المطلوبة ورغم علمي بمدى تأثير هذه المشاركات على البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني للمشاركة في الدورة الأولمبية».

سبب غياب فريدة عثمان عن أولمبياد باريس 2024

وأضافت: «كان الرقم الذي حققته في هذه الظروف الصعبة هو 24.70 ثانية في سباق 50 متر حرة وبفارق 0.02 من الثانية عن رقم 24.70 Acut، وعلى هذا الأساس جرى إبلاغي رسميا من اللجنة الأولمبية المصرية بأنني سأشارك في الدورة الأولمبية، ولكن للأسف في آخر مراحل الاستعداد ونتيجة تضارب في تفسير بنود لائحة التأهل للدورة الأولمبية، ورغم الرقم القريب للغاية الذي حققته وتصنيفي العالمي المتقدم، فتم إفادتي مرة أخرى إنني لن أتمكن من المشاركة بسبب الكوتا المحدودة في باريس».

واختتمت فريدة عثمان بيانها: «أنا وقد انتهى حلم تمثيل مصر في الدورة الأولمبية الرابعة لي بسبب 0.02 من الثانية، فإني حزينة جدا لصعوبة الموقف، ورغم المجهود الشاقة والتضحيات المبذولة، هذه هي الرياضة، أعتذر لجماهير الرياضة المصرية كلها عن عدم المشاركة وأشكركم على دعمكم المستمر».