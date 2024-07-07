ابتكار برنامج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بأفعال المجرمين.. كيف يمكنه ذلك؟

يستمر توغل الذكاء الاصطناعي في خدمة العديد من المجالات المختلفة حتى وصل مؤخرا إلى مجال البحث الجنائي وتحليل الجرائم، حيث قام معهد موسكو للتكنولوجيا الإلكترونية في روسيا بتطوير برنامج جديد للتنبؤ بأفعال المجرمين.

تحليل بيانات الجرائم السابقة وتوقع المستقبلية

ويقوم البرنامج بتجميع البيانات المتعلقة بالجرائم السابقة وتحليلها للاستفادة منها وإنشاء تنبؤات للجرائم المستقبلية حول وقت ومكان وقوعها معتمدا على الذكاء الاصطناعي.

وصل مشروع البرنامج حاليا لمرحلة تطوير المواصفات التقنية واختبار المكونات الفردية، وستشارك العديد من الجهات في التنفيذ مثل لجنة التحقيق والمحكمة العليا والهيئات الحكومية الروسية الأخرى ذات الصلة بالموضوع والتي تم الاتفاق معها وذلك بعد تلقي التعليمات اللازمة حسبما ذكرت شبكة «روسيا اليوم».

شبكة عصبية لتحليل تصرفات المجرمين

وسيحتوي البرنامج على شبكة عصبية مدربة على تحليل سلوك وتصرفات المجرمين والتنبؤ بأفعالهم وتحديد الأماكن المعرضة لهذه الجرائم والأوقات والتواريخ المتوقعة لاستهدافها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لقدرته على اكتشاف الروابط التي قد لا يلاحظها البشر.

بدء البرنامج خلال ثلاث سنوات

ويسعى العلماء في خطتهم لبدء البرنامج خلال الثلاث سنوات القادمة بـ تحليل الجرائم في موسكو، ومن بعدها في باقي مناطق روسيا والتنبؤ بالجرائم المستقبلية المختلفة للحد منها.

وقام العلماء بإعداد وتجهيز 250 ملفا جنائيا لتغذية الشبكة العصبية في البرنامج عليها لتحليلها وبناء التوقعات المستقبلية عليها، وسيتم تدعيمه بالعديد من البيانات مع مرور الوقت للحصول على نتائج أكثر دقة.