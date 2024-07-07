درجة النجاح في اختبارات القدرات 2024 للالتحاق بعدد من الكليات

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل جديدة بشأن اختبارات القدرات 2024، ودرجة النجاح للطلاب، موضحة أن الكليات المعنية تلتزم بعقد امتحانات القدرات وهي كليات «التربية الرياضية - التربية الفنية - التربية الموسيقية - الفنون الجميلة - الفنون التطبيقية» بإدخال نتائج امتحان القدرات مباشرة لكافة الطلاب المتقدمين سواء (لائق - غير لائق) ومراجعة الاسم مع رقم الجلوس في الإدخال تفاديًا لحدوث أخطاء على موقع التنسيق الإلكتروني مباشرة وذلك بعد انتهاء الاختبارت المقرر انطلاقها بعد امتحانات الثانوية العامة 2024 مباشرة.

قواعد اختبارات القدرات 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قواعد اختبارات القدرات 2024 تتطلب تسليم كل كلية كود ورقم سري من مكتب التنسيق، على أن تكون نتائج امتحان القدرات على مسئولية الكلية والجامعة، وذلك قبل بداية تقديم الطلاب في المرحلة الأولى للتنسيق وقبل بداية تقديم الطلاب في المرحلة الثانية للتنسيق، ولا يعتد بأي نتائج أخرى ترد بعد هذه المواعيد، ولا يسمح للطالب غير المقبول في هذه الامتحانات بأداء امتحانات القدرات مرة أخرى سواء في نفس الكلية أو في أخرى.

إعطاء إفادة ورقية للطالب بنتيجة امتحان القدرات

وأوضحت المصادر، أنه سيتم إلزام الكليات بعدم إعطاء أي إفادة ورقية للطالب بنتيجة امتحان القدرات حيث لا يعتد إلا بالنتائج التي ترد على موقع التنسيق الإلكتروني.

بالنسبة للكليات التي تقبل بنظام التوزيع الجغرافي، يعتد بنتيجة امتحانات القدرات التي أداها الطالب في الكلية التي تقع في نطاقه الجغرافي (أ) عند ترشحه لكلية مناظرة أخرى حسب التوزيع الجغرافي.

وأوضحت المصادر أنه يتم التأكيد على أن تكون درجة النجاح في اختبارات القدرات لجميع الكليات المعنية بأداء هذه الاختبارات 60% من إجمالي مجموع درجات الاختبار مجتمعة.