رسوم اختبارت القدرات 2024 لطلاب الثانوية العامة.. الأعلى للجامعات يوضح

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل رسوم اختبارات القدرات 2024، مُوضحة أن الرسوم ستكون كما كانت عليه العام الماضي، مُراعاة لظروف المواطنين دون زيادتها أو تحريكها، مُشيرة إلى أن الرسوم تكون لكل كلية مُنفردة من الكليات التي يحق لها اجتياز عدد من الاختبارات ككليات التربية الرياضية، والفنية، والموسيقية، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية.

مصاريف اختبارات القدرات 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رسوم اختبارات القدرات 2024 ستكون 600 جنيه مصري فقط لاغير لكل كلية، مُشيرة إلى أنه لا يحق للطالب الحجز في اختبارات القدرات مرتين لكلية واحدة من ذات التخصص.

المجلس الأعلى للجامعات

وأكدت المصادر أن اختبارات القدرات 2024 ستجرى بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، من خلال فتح باب التسجيل عبر موقع التنسيق لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي، مُنوهة إلى استعدادات مكثفة لإجراء الاختبارات بالكليات، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.