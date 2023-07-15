حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأوراق والرسوم المطلوبة لأداء اختبارات القدرات للكليات 2023/ 2024، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بأداء الاختبارات، والتي تشترطها بعض الكليات للالتحاق بها مثل كليات «التربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية».

الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات

وأشارت الوزارة، إلى أن الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات للكليات، تقتصر على صورة تحقيق الشخصية لطالب الثانوية العامة، وصورة رقم الجلوس، الذي أدى به امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة أنه عند التسجيل على موقع التنسيق ستظهر بيانات الطالب المدونة في بطاقة الرقم القومي وفي صورة رقم الجلوس وهنا عليه التأكد منها جيداً.

رسوم أداء اختبارات القدرات للكليات

أما عن الرسوم المطلوبة لأداء اختبارات القدرات للكليات، فهي 650 جنيهًا، تُسدد وفق الطريقة التي تحددها كل جامعة حسب ما هو متاح بها سواء دفع إلكتروني أو دفع يدوي.

وأجابت وزارة التعليم العالي، على التساؤل الخاص بـ«هل يحق للطالب الراسب دخول اختبارات القدرات مرة أخرى؟»، مؤكدة أن اختبارات القدرات تُجرى مرة واحدة ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، موضحة أنه يمكن للطالب الاطلاع على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني.

كليات تشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

• شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

- شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

- كلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية جامعة قناة السويس.

- كليات الفنون الجميلة تخصص عمارة وفنون.

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان ودمياط وبنها وبني سويف.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التربية النوعية شعبتا «التربية الفنية والتربية الموسيقية».

- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .