إسلام الكتاتني لـ«الشاهد»: الإخوان رسخوا لدي فكرة المظلومية منذ الصغر

تحدث إسلام الكتاتني، الباحث في الحركات الإسلامية، عن بداية علاقته بجماعة الإخوان، قائلًا إنه من المهم جدًا عرض التجارب لكي تستفيد الأجيال الحالية والقادمة منها.

وأضاف الكتاتني خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «بالتأكيد هناك أسباب ودوافع أدت إلى تأثري بجماعة الإخوان، بداية من النشأة كانت دينية».

وأكد أن النشأة الدينية تسهل على الجماعات استقطاب هذا النبت، لأنه جاهز والأرض ممهدة، متابعًا: «منذ نعومة أظافري وأنا أحب القراءة وتأثرت بخالد محمد خالد في كتاب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأثرت بكتب الإخوان التي ترسخ لمفهوم المظلومية».

وتابع: «والدي رحمه الله كان يمتلك مكتبة عامرة بالكتب ويحب الثقافة، وكنت أرى العديد من أنواع الكتب الدينية التاريخية السياسية، وكنت أرى كتب مثل «مذابح الإخوان في سجون عبدالناصر» لجابر رزق، وأيام من حياتي لزينب الغزالي، والبوابة السوداء لأحمد رائف، وأنه تأثر بهذه الكتب خلال مرحلة الابتدائية وحتى الإعدادية، متابعًا: «كنت اقرأ هذه الكتب ورسخت لدي فكرة المظلومية، وإن الناس دي أبطال».