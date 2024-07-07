إسلام الكتاتني لـ«الشاهد»: روحت للإخوان برجلي وسياستهم كانت سرية لهذا السبب

قال إسلام الكتاتني، الباحث في الحركات الإسلامية، إن عدد الإخوان في الصعيد أقل من عددهم بالوجه البحري.

«الكتاتني» يكشف عن كيفية انضمامه للإخوان

وأضاف «الكتاتني» خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «تنظيم الإخوان في سوهاج كان يعيد تنظيم صفوفه في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينات، وكنت أتمشى مع أحد الأقارب وكنت اسأله أين الإخوان؟، وسلمني للشخص المسؤول فيما بعد».

وتابع: «انضممت للجماعة منذ ذلك الحين، وعددنا كان محدودا جدا»، موضحا أن سياسة الإخوان في هذا الوقت، أنه كلما كان العدد محدودا يكون العمل سريا جدا، من أجل البعد عن أعين الأجهزة الأمنية، ويقدر يحقق الانتشار، وروحت للإخوان برجلي ولم أمر بمراحل الدعوة الفرضية».

برنامج «الشاهد» تقديم الدكتور محمد الباز

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.