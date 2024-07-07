روسيا والنمسا وكندا تحظر أنشطة جماعة الإخوان.. والخليج يضع قادتها على «القائمة السوداء»

جاءت ثورة «30 يونيو» لتدق مسماراً أخيراً فى «نعش» التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى الكثير من دول العالم، التى سارعت إلى تصنيف الجماعة كـ«تنظيم إرهابى»، وهو ما نجم عنه إلحاق خسائر باهظة بالتنظيم الدولى.

روسيا الاتحادية كانت من أوائل الدول التى أدرجت جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب، وجاء فى قرار لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى أن الجماعة الإرهابية كانت تقوم بتقديم الدعم المالى للعناصر التى تقوم بأعمال عنف ضد القوات الروسية. ولفت إلى أن تلك الجماعة «تعتمد على العنف كمنهج واضح لسلوكها فى المجتمع»، وكذلك أدرجت كازاخستان الجماعة على لائحة التنظيمات الإرهابية، وبموجب هذا القرار، منعت قيادات الإخوان من الوجود داخل الأراضى الكازاخية.

وبأغلبية ساحقة، وافق البرلمان الكندى على إدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب فى أبريل 2014، وذلك استجابة للالتماس الذى تقدّمت به الجالية المصرية فى كندا، وطالبت فيه بحظر أنشطة الجماعة، وقال عضو الحزب الليبرالى الكندى شريف السبعاوى، وقتها، إن البرلمان الكندى صوّت بأغلبية ساحقة على إدراج جماعة الإخوان على لائحة الإرهاب، لتنضم بذلك إلى تنظيمات «القاعدة وطالبان وداعش».

وفى عام 2021 كانت النمسا أول دولة أوروبية تحظر تنظيم الإخوان وتضع قادته على «القائمة السوداء»، وتمنعهم من ممارسة أى عمل سياسى، وذلك ضمن حزمة إجراءات لمكافحة الإرهاب، حيث أقر المجلس الوطنى فى النمسا قانوناً لمكافحة الإرهاب والتطرّف، يهدف إلى حظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، وذلك من خلال تغليظ العقوبات، وتسهيل عملية مراقبة خطاب الكراهية والتشدّد الدينى، أو استغلال شبكات الإنترنت فى مثل تلك الأغراض.

وانضمت دولة باراجواى، العام الماضى، إلى قائمة الدول التى تصنّف جماعة الإخوان كـ«تنظيم إرهابى» يُهدّد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً وواضحاً لمبادئ الأمم المتحدة. وأكد برلمان باراجواى، فى بيان نشره على موقعه الرسمى، أن «جماعة الإخوان تقدّم الدعم لمن يستخدم العنف، ويهدّد الاستقرار والأمن فى كل من الشرق والغرب، وهو ما ترفضه باراجواى بشكل قاطع لكل أعمال وأشكال العنف».

وفى 2016، قاد عدد من أعضاء الحزب الجمهورى فى الكونجرس الأمريكى حملة لوضع تنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب، وحصل قرار بهذا الغرض على أغلبية الأصوات، بواقع 17 ضد 10 أعضاء، وفى نوفمبر 2016، أعلن مجلس التعاون الخليجى قائمة الإرهاب الموحّدة والمعتمدة من رؤساء الدول الأعضاء بالمجلس، وتضمّنت القائمة 9 حركات، على رأسها «تنظيم الإخوان، وحزب الله، والقاعدة، وداعش، وحركة شرق تركستان الإسلامية، والحركة الإسلامية الأوزبكية، وحركة طالبان الباكستانية». وفى العام الماضى، تلقى التنظيم الدولى للإخوان صفعة مدوية من جانب جمهورية جزر القمر، التى اعتبرت الجماعة «كياناً إرهابياً»، وفق بيان رسمى صدر عن وزارة الداخلية فى 9 فبراير الماضى.