الناقد الموسيقي محمود فوزي: رفع علم فلسطين بمهرجان العلمين لفتة طيبة من «المتحدة»

علق الناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برفع علم فلسطين الحبيبة ليرفرف جنبًا إلى جنب مع العلم المصري في مهرجان العلمين لفتة طيبة، موضحا أن الشعب المصري لم ينسَ ما يحدث في قطاع غزة.

مهرجان العلمين ولد كبيرا

وأضاف خلال استضافته مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، في برنامج «بين السطور»، عبر راديو أون سبورت إف إم، أن مهرجان العلمين ولد كبيرا، والعام الحالي سيكون التركيز عليه كبيرا لوجود فعاليات مختلفة ومطربين كبار داخل المهرجان.

وتابع: «أغلب الحاضرين في مهرجان العام الماضي كانوا من المصريين والعرب ولكن هذا العام بعد الكتابة عنه في عدد من الصحف والمواقع العالمية متوقع وجود سياح أجانب من دول مختلفة».