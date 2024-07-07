حمزة نمرة يروج لحفله في مهرجان العلمين: «متحمس جدًّا»

أعرب الفنان حمزة نمرة عن سعادته البالغة لمشاركته في الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024، المقرر إقامته خلال الأيام المقبلة.

واستطرد: «أنا طبعا زرت العلمين مع عائلتي قبل كدا، واتفاجئت أنها زحمة فكرت أنها لسه جديدة بس لقيت أجواء حلوة جدا فكرتني بأيام إسكندرية والمعمورة والعجمي، متحمس جدا أن أكون معاكم».

موعد حفلة حمزة نمرة بمهرجان العلمين

وكانت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشفت عن إقامة حفل حمزة نمرة 16 أغسطس المقبل.