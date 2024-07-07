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حمزة نمرة يروج لحفله في مهرجان العلمين: «متحمس جدًّا»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:55 م | الأحد 07 يوليو 2024
حمزة نمرة

حمزة نمرة

أعرب الفنان حمزة نمرة عن سعادته البالغة لمشاركته في الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024، المقرر إقامته خلال الأيام المقبلة.

واستطرد: «أنا طبعا زرت العلمين مع عائلتي قبل كدا، واتفاجئت أنها زحمة فكرت أنها لسه جديدة بس لقيت أجواء حلوة جدا فكرتني بأيام إسكندرية والمعمورة والعجمي، متحمس جدا أن أكون معاكم».

موعد حفلة حمزة نمرة بمهرجان العلمين

وكانت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشفت عن إقامة حفل حمزة نمرة 16 أغسطس المقبل.

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بقلم أحمد عبد الرحمن