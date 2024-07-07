ماذا تعرف عن فرقة طبلة الست؟.. تشارك في مهرجان العلمين للمرة الثانية

على مدار 50 يومًا، تشهد مدينة العلمين جرعة مكثفة من الفن والثقافة والعروض الفنية والمسرحية، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين «العالم علمين» الذي يشهد حفلات متنوعة لنجوم ونجمات مصر، مع المهرجانات الخاصة بالأطفال والأكلات، وغيرها.

ومن المقرر أن تحيي فرقة طبلة الست، حلقة خاصة مع الإعلامي شريف مدكور، يوم السبت 20 يوليو على خشبة المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

ويرصد «الوطن» معلومات عن فرقة طبلة الست، وفقًا لما تعرفه أعضاء الفرقة عبر حسابها الرسمي بـ«فيس بوك»، وحديث مؤسستها سها محمد علي، السابق لـ«الوطن».

معلومات عن فرقة طبلة الست المشاركة في مهرجان العلمين

وتعود البداية إلى 2019، عندما أسست سها محمد علي، فرقة طبلة الست، التي كانت تتكون حينها من عدة سيدات تقوم بالضرب على الطبول، وغناء أغاني من الفلكلور والتراث المصري، بهدف نشر السعادة والفرح.

وتعمل فرقة طبلة الست على إحياء ونشر الأغاني الفلكلورية المصرية من جميع المحافظات داخل جمهورية مصر من صعيد والريف والسواحل والنوبة والواحات، كما تسعى إلى أن تعطي فرصة لكل سيدة لعرض موهبتها الفنية من خلال مشاركتها بالفرقة.

تحتوي الفرقة على ورشة دائمة لتعليم الغناء والآلات الإيقاعية.

تقدم طبلة الست أغاني وموضوعات تعبر عن حال المرأة وفرحها وشجونها التي طالما همشت وتجاهلها المشهد الموسيقي، وتسعى أيضا إلى كسر الحواجز بين موسيقى الريف والمدينة والحفاظ على الترابط.

أعضاء فرقة طبلة الست

ويتكون فريق «طبلة الست» من عشرة أفراد وهم:

سها محمد علي - ليسانس آداب قسم اللغة الألمانية.

منة الله منصور - ليسانس آداب قسم إعلام، إذاعة وتليفزيون

ريهام فتحي - مهندسة معمارية وطالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية

دعاء الزيدي - مهندسة معمارية وطالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية

ريتا ناجي - بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال

صفاء عبد الله - ليسانس تربية قسم اللغة الإنجليزية وطالبة بمعهد الموسيقي العربية

حبيبة عمرو - طالبة بكلية تجارة لغة إنجليزية

خديجة فاروق - مهندسة معمارية

رأفت فرحات - عازف كولة

سيد الحسيني - عازف مزمار

أغاني فرقة طبلة الست

تهتم فرقة طبلة الست، بتقديم فن التراث والفلكلور المصري وذلك بتقديم عدة أغاني منها: «يا صلاة الزين - مربعات ابن عروس - الحلوة دي - يا أبو اللبايش يا قصب - يا ليالي الفرح تعالي - ميدلي صعيدي ياجريد النخل العالي - سلم علي - يا بهية - يا ما حمامي سرح - ياتجبلي شكلاتة - بتناديني تاني ليه».

حفلات طبلة الست

وأحييت طبلة الست، عدة احتفالات في أماكن مختلفة على رأسها، معهد جوتة الألماني، المركز الثقافي الأسباني، المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بالقلعة وبيت السناري ومسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

كما قدمت الفرقة حفلا كبيرا بدار الأوبرا المصرية في المسرح المكشوف من خلال المشاركة في افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة.

قدمت «طبلة الست» حفلا ضمن فعاليات النسخة الأولى من مهرجان العلمين العام الماضي.