كاتب صحفي: مهرجان العلمين يحمل مفاجآت كثيرة لإسعاد الجماهير

قال الكاتب الصحفي علي الكشوطي، إن مهرجان العلمين أحسن اختيار نجم الحفل الأول وهو الكينج محمد منير، الذي يشبه المهرجان في أن كلا منهما يحمل هموم الوطن على أكتافه.

جماهيرية محمد منير

وأضاف الكشوطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «dmc»، أن الطابع الأساسي لمهرجان العلمين 2024 هو حمل هموم الوطن، وتجلى ذلك من خلال الإجراءات والقرارات التي أعلن عنها القائمون على المهرجان، متابعا: «الكينج محمد منير له جماهيرية واسعة عبر الوطن العربي والعالم، وجميعنا نفخر به، وأعتقد أنه يحضر مفاجآت كبيرة من خلال المهرجان».

مهرجان العلمين يحمل الكثير من المفاجآت

وأوضح أن المهرجان بشكل عام يحمل الكثير من المفاجآت التي ستسعد الجمهور المصري والعربي، إذ أن المهرجان بهذه الدورة اكتسب خبرات واسعة وسيقدم العديد من الأنشطة الفنية والرياضية، وفعاليات ثقافية تستحق الإشادة.