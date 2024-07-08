الإفتاء توضح فضل صيام عاشوراء.. ثوابه عظيم

أوضحت دار الإفتاء المصرية، فضل صيام عاشوراء، إذ يرغب البعض في صيام ذلك اليوم، إلا أن منهم من لا يعرف فضل صيامه، وهو ما توضحه دار الإفتاء؛ تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

فضل صيام عاشوراء

قالت دار الإفتاء المصرية، في حديثها عن فضل صيام عاشوراء، إنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده، مضيفة أنه من صام تاسوعاء وعاشوراء فصيامه صحيح ولا يلزمه يوم ثالث.

صيام عاشوراء

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، فضل صيام عاشوراء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، مستشهدة بما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله».

وأوضحت الإفتاء موعد صيام يوم عاشوراء، حيث تستطلع هلال شهرمحرم الجمعة المقبلة 5 يوليو الجاري، ويوافق فلكيا، يوم الأحد غرة شهر محرم 1446 راس السنة الهجرية الجديدة 1446، ووفقا للحسابات الفلكية فإن يوم عاشوراء إما أن يوافق الإثنين 15 يوليو 2024 أو الثلاثاء 16 يوليو 2024.