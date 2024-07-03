موعد صيام يوم عاشوراء 2024.. لماذا سمى بهذا الاسم؟

موعد صيام يوم عاشوراء 2024، يهم كثير من المسلمين لأنّ صيام هذا اليوم له فضل كبير، فيوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وصيامه سنة فعلية وقولية عن النبي صلى الله عليه وآله سلم، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب السَّنَة التي قبله؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

موعد صيام يوم عاشوراء 2024

وعن موعد صيام يوم عاشوراء 2024 فإن دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهرمحرم الجمعة المقبلة 5 يوليو الجاري، ويوافق فلكيا، يوم الأحد غرة شهر محرم 1446 راس السنة الهجرية الجديدة 1446، ووفقا للحسابات الفلكية فإن يوم عاشوراء إما أن يوافق الإثنين 15 يوليو 2024 أو الثلاثاء 16 يوليو 2024.

وأوضحت الإفتاء أنّ المعاجم اللغوية ذكرت أن سبب تسمية يوم عاشوراء يهذا الاسم يشار إلى اليوم العاشر من الشهر، وفي يوم عاشوراء أصبح المستخدم هو "عشوراء"، بإزالة الألف التي تلحق حرف العين، لافتة إلى أنّ ذلك لسبب مميز في حياة المسلمين.

فضل صيام يوم عاشوراء

وخلال الحديث حول موعد صيام يوم عاشوراء 2024 قالت الإفتاء إن صيام يوم عاشوراء هو سنة فعلية وقولية عن النبي صلى الله عليه وآله سلم، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب السَّنَة التي قبله؛ وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم عاشوراء"، وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم.