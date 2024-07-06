أيام الصيام في شهر محرم 2024.. تبدأ غدا وأشهرها عاشوراء

بحلول العام الهجري الجديد 1446 وبداية شهر محرم 2024، يرغب المسلمون مع بداية العام الجديد في معرفة أيام الصيام خلال هذا الشهر، حيث توجد 5 أيام يستحب صومها.

أيام الصيام في شهر محرم 2024

ومن أبرز أيام الصيام في شهر محرم 2024 يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم وصيامه سنة عن النبي، وبحسب الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الإنترنت، يترتب على اتباع هذه السُّنَّة تكفير ذنوب سنة قبلها؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

كما يستحب صيام يوم التاسع من شهر محرم 2024 مع يوم عاشوراء، فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ.

الأيام البيض في شهر محرم 2024

ومن ضمن أيام الصيام في شهر محرم 2024 الأيام البيض، وهي أيام الليالي التي يكتمل فيها القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، كما ذكرت الإفتاء.