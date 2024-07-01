ما هو موعد صيام عاشوراء؟.. «الإفتاء» توضح فضله وحكم صيامه

موعد صيام عاشوراء من أبرز الأمور التي تشغل بال ملايين من المسلمين في الوقت الحالي، إذ من المنتظر أنّ تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء الجمعة المقبلة 29 ذي الحجة 1445، 5 يوليو 2024، هلال شهر المحرم لعام 1446، وحال ثبوت الرؤية تكون غرة شهر المحرم، السبت 6 يوليو، وحال تعذر رؤية الهلال يكون السبت هو المتمم لشهر ذي الحجة والأحد 7 يوليو هو بداية العام الهجري الجديد.

موعد صيام عاشوراء

وحول موعد يوم عاشوراء أوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنه إذا كان غرة شهر المحرم السبت المقبل، فستحل ذكرى عاشوراء الاثنين 15 يوليو، أما في حال كان يوم السبت هو المتمم لشهر ذي الحجة، فإن يوم عاشوراء سيوافق الثلاثاء 16 يوليو.

حكم صيام يوم عاشوراء وفضله

ووفق دار الإفتاء المصرية، فإن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، وصيامه سنة فعلية وقولية عن النبي صلى الله عليه وآله سلم، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب السَّنَة التي قبله؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري.

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم عاشوراء. أخرجه مسلم في «صحيحه»، وعن أبي قتادة رضي الله عنه، أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ»، أخرجه مسلم.