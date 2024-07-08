الناقد الموسيقي محمود فوزي لـ«بين السطور»: مهرجان العلمين يساهم في توفير العملة الصعبة

قال الناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، لابد وأن يقام مهرجان العلمين كل عام، ويكون هناك ثقافة من أول القراءة والحفلات الموسيقية والغنائية تكون مستمرة بشكل دوري، موضحا أن قوة مصر الناعمة في الثقافة المصرية، وأن العديد من الفنانين كانوا ومازالوا القوة الناعمة لمصر، قائلا: «استقبال عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم في الدول اللي كانوا بيسافروا عشان يغنوا فيها بيكون لهم استقبال حافل».

مهرجان العلمين في مكان عالمي

أضاف خلال استضافته مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «بين السطور»، عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «أن مهرجان العلمين أصبح متعة ينتظره الكثيرون كل عام»، متابعا: «مهرجان العلمين يساهم في دخول وتوفير العملة الصعبة في مصر، على مدار الـ3 شهور وبقالنا سنين كتير وناس بتعمل حفلات خاصة في الساحل الشمالي، وبتكسب منها ملايين، لكن الدولة المصرية أقامت هذا المهرجان في مكان عالمي لاستثماره في الحفلات».

مكانة مصر في الثقافة هي الأهم

وتابع: «أتمنى أن مهرجان العلمين يستمر معانا لسنوات طويلة، ويرسخ أشياء جديدة في وجدان المصريين، لأن مكانة مصر في الثقافة هي الأهم طوال الوقت سواء سينما أو مسرح أو مزيكا، ونتوقع نجاح مبهر وكبير لمهرجان العلمين في دورته الجديدة».