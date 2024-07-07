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تركي آل الشيخ: شراكتنا مع «المتحدة» مهمة في عالم الفن «فيديو»

كتب:

منتصر سليمان
08:20 ص | الأحد 07 يوليو 2024
المستشار تركي آل شيخ

المستشار تركي آل شيخ

قال المستشار تركي آل الشيخ، إنّ هناك شراكة مهمة جدًا في جانب مع دولة شقيقة، دولة كبيرة سبقتنا في هذا المجال، دولة رائعة ولديها خبرات وحضارة كبيرة ومخزون بشري كبير، ونجوم عالميين كبار ومخرجين كبار، وموزعين كبار.

وأضاف آل الشيخ، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «MBC مصر» قائلًا: «شراكة مهمة مع المنافس، لكن المنافس الصديق، الشركة المتحدة، دائما إحنا نقول مصر والسعودية إيد واحدة، إحنا نثبت الآن أنّنا إيد واحدة في عالم الإنتاج، وعالم دعم السينما، نستفيد من خبراتهم، ونكمل بعض، عندهم مخزون، الحضارة، الثقافة، الخبرة، النجوم، الوصول للغة الدراجة، اللغة المصرية».

وتابع: «هيئة الترفية والمتحدة يعرفون عمق العلاقة السعودية المصرية، ويعرفون فائدة هذا الموضوع للمتلقى العربي، وللصناعة بشكل عام، وهذه العلاقة علاقة استراتيجية مكملة لبعض».

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بقلم منتصر سليمان