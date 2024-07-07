المنتج أحمد بدوي: تعاون «المتحدة» وهيئة الترفية سيحدث فرقا في صناعة السينما

قال المنتج أحمد بدوي العضو المنتدب للسينما بالشركة المتحدة للإنتاج السينمائي، إنّ التعاون الموجود بين هيئة الترفية السعودية والشركة المتحدة سيُحدث فرقًا في الصناعة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بدوي، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أنّ هذا التعاون يجعلنا نُخطط بشكلٍ أكبر لأفلام على مستوى كبير جدًا، قائلًا: «الشركة المتحدة أو هيئة الترفية، كل جهة فيهم تقدر تنتج لوحدها، ولكن هذا التعاون أثمر عن مشاريع ضخمة جدًا، لا تحتاج إلى إمكانات مادية فقط، لكنها تحتاج الى تفكير من الجهتين، وتعاونا كبيرا على كل الأصعدة، لا تحتاج فقط إلى تمويلات ونجوم، ولكن تحتاج إلى مجهود كبير في كل الاتجاهات من أول السيناريو والتفكير».

وتابع: «نتشارك في كل حاجة، في قصة الفيلم، النهارده إحنا فى فيلم مثل (أولاد رزق) بنوزع لأول مرة في العدد دا من دول العالم، ومتواجدين بقوة، ولدينا خطط للأفلام القادمة، ليس فقط للترجمة، ولكن يكون فيه دوبلاج في دول كثيرة، ودا مخلينا بنخطط بشكل أكبر، والحقيقة السوق المصري والسوق السعودي أكبر سوقين، فيهم إيرادات، وفيهم جمهور».