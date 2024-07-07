رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المنتج أحمد بدوي: تعاون «المتحدة» وهيئة الترفية سيحدث فرقا في صناعة السينما

كتب:

منتصر سليمان
08:34 ص | الأحد 07 يوليو 2024
المنتج أحمد بدوي

المنتج أحمد بدوي

قال المنتج أحمد بدوي العضو المنتدب للسينما بالشركة المتحدة للإنتاج السينمائي، إنّ التعاون الموجود بين هيئة الترفية السعودية والشركة المتحدة سيُحدث فرقًا في الصناعة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بدوي، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أنّ هذا التعاون يجعلنا نُخطط بشكلٍ أكبر لأفلام على مستوى كبير جدًا، قائلًا: «الشركة المتحدة أو هيئة الترفية، كل جهة فيهم تقدر تنتج لوحدها، ولكن هذا التعاون أثمر عن مشاريع ضخمة جدًا، لا تحتاج إلى إمكانات مادية فقط، لكنها تحتاج الى تفكير من الجهتين، وتعاونا كبيرا على كل الأصعدة، لا تحتاج فقط إلى تمويلات ونجوم، ولكن تحتاج إلى مجهود كبير في كل الاتجاهات من أول السيناريو والتفكير».

وتابع: «نتشارك في كل حاجة، في قصة الفيلم، النهارده إحنا فى فيلم مثل (أولاد رزق) بنوزع لأول مرة في العدد دا من دول العالم، ومتواجدين بقوة، ولدينا خطط للأفلام القادمة، ليس فقط للترجمة، ولكن يكون فيه دوبلاج في دول كثيرة، ودا مخلينا بنخطط بشكل أكبر، والحقيقة السوق المصري والسوق السعودي أكبر سوقين، فيهم إيرادات، وفيهم جمهور». 

اقرأ المزيد:

محمد الباز: الانضمام لمنظومة «توك شو» الشركة المتحدة شرف كبير

قطاع الأخبار بـ«الشركة المتحدة».. 3 قنوات لإنجاز سرعة أكبر في نقل الحدث

الشركة المتحدة تتخذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء

«تحالف الأحزاب» يشيد بدور الشركة المتحدة في توعية المواطنين

كرم جبر: الشركة المتحدة أحدثت فارقا كبيرا من خلال أحدث النظم في العالم

الشركة المتحدة تنعى والدة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني
بقلم منتصر سليمان