الناقد الموسيقي محمود فوزي لـ«بين السطور»: اختيار محمد منير لافتتاح مهرجان العلمين «عظيم»

عبّر الناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، عن سعادته لاختيار المطرب محمد منير لافتتاح مهرجان العلمين، قائلا: «اختيار عظيم لأنه فنان مهموم بالوطن»، مشيرا إلى أن محمد منير له شعبية كبيرة في العالم كله وليس مصر فقط.

أغاني محمد منير معروفة في كل مكان

وأضاف خلال استضافته مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، في برنامج «بين السطور»، عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «أغاني محمد منير معروفة في كل مكان ويعتقد أنه يحضر مفاجآت كثيرة لحفل افتتاح مهرجان العلمين، وهناك مفاجآت كتير في المهرجان وفعاليات كثيرة تقدم في الدورة الثانية من المهرجان ومهرجان نبتة للأطفال يناسب كل الأسرة وفعاليات كثيرة تستحق التقدير والإشادة».

اختيار أكبر نجوم لهم شعبية في الوطن العربي

أوضح: «ويوجد في حفلات مهرجان العلمين توليفة كبيرة من نجوم الغناء ترضي كل الأذواق ومنهم كاظم الساهر وهاني شاكر وعمرو دياب وويجز ومسار إجباري وحمزة نمرة» مؤكدا أن البرنامج فيه تنوع كبير وذكاء في اختيار النجوم واختيار أكبر نجوم لهم شعبية في الوطن العربي.