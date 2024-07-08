«محروس» درس العلوم ويوثق اللحظات السعيدة بالموبايل: باب رزق

عقب تخرجه في كلية العلوم بجامعة كفر الشيخ، بحث كثيراً عن عمل يناسب مؤهله الدراسي فلم يجد، ففكر في استغلال موهبته في التصوير، ورغم أنّه لم يمتلك الدعم المادي اللازم لشراء معدات التصوير، فإنّه لم ييأس وبدأ التصوير من خلال هاتفه المحمول.

«محروس» يوثق اللحظات السعيدة بالموبايل

اتجه محمد محروس، ذو الـ25 عاماً، ابن محافظة كفر الشيخ، إلى تصوير الفيديوهات الخاصة بالأفراح والخطوبات، حتى أصبح رويداً رويداً معروفاً بين المحيطين به، وعلى الرغم من بساطة أدواته، فإنّه بات يُطلب بالاسم، كي يوثق اللحظات الجميلة.

يحكي «محروس» عن بداية شغفه بالتصوير: «أنا من زمان بحب التصوير، كنت بأجّر كاميرا وأطلع أصور بيها، وبعد ما دخلت كلية العلوم اشتركت في اتحاد الطلاب، وكنت مسئول عن السوشيال ميديا، وتصوير الإيفنتات والحفلات، ولما اتخرجت سنة 2022 بحثت كتير عن شغل بمؤهلي، بس ما لقيتش حاجة مناسبة، ففكرت أستغل موهبتي في التصوير وأفتح لنفسي باب رزق».

لقلة الإمكانيات وارتفاع أسعار المعدات، استعان «محروس» بهاتفه المحمول في تصوير الفيديوهات وفقاً له: «معايا موبايل كاميرته حلوة فقلت أستغله، صوّرت حفل خطوبة صاحبي والفيديوهات طلعت جميلة، وبعدها انطلبت أصور دورة رمضانية، ولقيت الناس مبسوطة من الشغل، وبقى فيه محلات تكلمني أروح أصور لها شغل».

«محروس»: بحوّش حالياً عشان أشتري كاميرا كويسة تساعدني في التصوير

يسعى «محروس» إلى تطوير نفسه دائماً، ويستعد حالياً لأخذ كورسات خاصة بتصوير الفيديوهات: «بحاول باستمرار أطور من نفسي، والفترة الجاية ناوي آخد كورسات عشان أتعلم بعض الحاجات اللي ممكن تكون ناقصاني في التصوير، كمان بحوّش حالياً عشان أشتري كاميرا كويسة تساعدني في التصوير».

لن يترك «محروس» مجال دراسته الذي يعتز به كثيراً كونه خريج قسم «الكيمياء الحيوية» بكلية العلوم بحسب ما أكده: «أنا حالياً باخد دبلومة في الكيمياء الحيوية وناوي إنّ شاء الله أشتغل في مجال التحاليل الطبية بجانب شغلي في التصوير، وأنا حقيقي بعتز بمؤهلي جداً، وأتطلع للحصول على الماجستير والدكتوراه كمان».