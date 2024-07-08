«الشعبة»: 15301 الخط الساخن لهيئة الدواء لمعرفة توافر الأدوية بصيدليات الإسعاف

قدم علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، شكوى بسبب مشكلة التكدس والتزاحم على صيدلية الإسعاف.

وأضاف «عوف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن صيدلية الإسعاف لها خط ساخن هو 16682، وأي حد يتصل بيهم يسأل على الدواء، ليتأكد أن الدواء موجود في أقرب فرع له.

وأشار إلى أن الدواء الموجود في صيدلية الإسعاف بوسط البلد، هو نفسه الموجود في صيدلية الإسعاف في الأميرية، موضحًا أن الأدوية الناقصة التي ليس لها بديل موجودة في صيدلية الإسعاف، وتؤخذ بروشتة ورقم قومي وتقرير طبي.

ونوه رئيس شعبة الأدوية بأن هناك خطا ساخنا برقم 15301، يمكن التواصل من خلاله للاستفسار عن الأدوية غير الموجودة أو الناقصة.

وقال إنه بالنسبة لنقص الأدوية، فهي أزمة لها فترة لأننا نتعامل مع الدواء في مصر من خلال طريقتين سواء التأمين الصحي، ويقوم الأطباء فيها بكتابة الاسم العلمي للدواء، ونفس الطبيب يكتب الاسم التجاري للدواء عندما يكون في عيادته الخارجية، ومع أن المادة الفعالة واحدة، وقد تكون أرخص إلا أن المريض يرفض.

وشدد على أن هناك انفراجة في ملف الدواء، خلال أسبوع أو 10 أيام ستتتحسن أكثر، مشددًا على ضرورة التكاتف من أجل الأفضل للبلد، لأنه سيحل الكثير من المشكلات ويوفر الكثير من الدولارات للبلد.