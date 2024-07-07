نقابة الصيادلة: صناعة الدواء المصري الأفضل على مستوى الشرق الأوسط

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، إن صناعة الدواء تتكون من ثلاث أركان، وهي الصناعة والإنتاج، والتوزيع، والصيدلية، وكل طرف منها له متطلبات.

وأوضح خلال لقاء عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن هناك نحو 48 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، مطالبا بضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي للصيدليات، وإعطاء مميزات للمستثمرين الذين يمتلكون شركات مساهمة.

وطالب رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، من وزير المالية الجديد أحمد كوجك بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الإنتاج القادمة من الخارج، وقطع الغيار الخاصة بالمصانع.

وأكمل أن صناعة الدواء المصري أفضل صناعة على مستوى الشرق الأوسط، «ولكن مش واخدة حقها».