3 ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة من أول مرة.. «مش هتحتاجي كريمات»

هناك ماسكات طبيعية يمكن وضعها على الوجه، للحصول على تبييض وإشراقة فورية، أو بعد مواظبة قصيرة عليها، من خلال تركيبات طبيعية بدلا من استخدام الكريمات والمواد الكيميائية، التي تتطلب أسعارا عالية، وقد لا نحصل على النتيجة المتوقعة، بحسب ما أوضح موقع «style» من ماسكات سحرية وجيدة للبشرة.

ماسك العدس الأصفر

المكونات:

كمية بسيطة من العدس الأصفر.

مياه.

الطريقة:

في وعاء يضاف العدس مع كمية من المياه، وينقع لمدة من 6 ساعات الي 8 ساعات، حتى تصبح حبوب العدس طرية قابلة، ويوضع الخليط في الخلاط أو الكبة ويطحن جيدا، حتى يتحول إلى معجون قابل للفرد، ثم يوضع على الوجه ويترك مدة من 15 إلى 20 دقيقة، وبعدها يشطف الوجه بالمياه، سيتم ملاحظة تفتيح فوري للبشرة، بحسب موقع مايو كلينك الطبي.

ماسك الموز والزبادي

المكونات:

موزة.

ملعقة كبيرة زبادي.

الطريقة: في طبق يتم هرس الموزة جيدا بالشوكة، حتى تصبح بيوريه ناعما، ثم يضاف الزبادي ويقلب حتى يصبح خليطا واحدا، بعدها يمكن وضعه على الوجه، ويترك من 15 إلى 20 دقيقة، ثم يشطف الوجه بالمياه الباردة أو الساخنة، ويمكن تكرار الماسك من مرتين إلى 3 مرات للحصول على نتيجة فورية.

ماسك جل الصبار

المكونات:

جل الصبار.

الطريقة:

يعد ماسك جل الصبار من الماسكات الطبيعية، التي ينصح باستخدامه باستمرار، لأنه لا يؤثر سلبا على البشرة تماما، ويمكن الحصول على إشراقة ولمعان للوجه، بعد فترة قصيرة، يتوفر جل الصبار في أماكن عديدة مثل الصيدليات، ويمكن استخلاصه من الصبار، ويوضع على الوجه مباشرة، ويترك من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، ثم يشطف الوجه جيدا.