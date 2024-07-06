إيلون ماسك يفجر مفاجأة بشأن تطبيق واتساب.. ماذا قال؟

في رسالة تحذيرية لمستخدمي تطبيق الدردشة الشهير واتساب، قام رجل الأعمال الأمريكي والملياردير إيلون ماسك، بنشر بعض الكلمات التي أثارت الخوف لدى مستخدمي التطبيق الشهير، مؤكدًا أن حماية البيانات في شركة ميتا ليست كافية.

إيلون ماسك كتب تعليقا عبر منشور في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، حيث كان المستخدمين يتحدثون عن التشفير الشامل في «واتسآب»، وأنه يسمح بحماية المراسلات بشكل كامل، ليرد «ماسك» قائلا: «واتساب ليس آمنا على الإطلاق»، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

واتساب أكثر أمنا من ماسنجر

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل، قالوا إن تطبيق الدردشات واتساب، أكثر أمنا من ماسنجر، خاصة أن الأخير يستقبل الكثير من الإعلانات عبر الإنترنت.

حذف واتساب من آبل في الصين

يذكر أن شركة آبل الأمريكية قد أزالت برنامج واتساب وشبكة «Threads» الاجتماعية، التابعين لشركة ميتا، من متجر التطبيقات في الصين بشهر أبريل الماضي، بعد أن طلبت سلطات جمهورية الصين ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

واتساب ثاني أكثر تطبيق استخداما في العالم

وأعلن الموقع الرسمي لتطبيق واتساب في عام 2020، أن عدد مستخديه تخطى حاجز 2 مليار مستخدم، ليصبح ثاني منصة للتواصل الاجتماعي في العالم تصل إلى هذا الرقم بعد فيسبوك.