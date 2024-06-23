بعد تسريح أكثر من 10% في تسلا.. «إكس» تلجأ لخفض الوظائف وسط ضغوط من «ماسك»

خسر إيلون ماسك لقب أغنى رجل في العالم لأول مرة منذ عام، بعد أن تلقى عدة ضربات بسبب منافسة الشركات الصينية، وأول هذه الضربات الخسائر التي تعرضت لها «تسلا» بسبب تصدر شركة «بي واي دي» مبيعات السيارات الكهربائية في العالم، ما ترتب عليه تسريح أكثر من 10% من موظفيها حول العالم، في إطار جهودها لخفض التكاليف، وتعزيز الإنتاجية، في ظل تباطؤ الطلب على منتجاتها.

تسريح موظفي إكس

وجاء الدور الآن على «إكس» حيث أعلنت الرئيسة التنفيذية لمنصة إكس «تويتر سابقاً» ليندا ياكارينو، إلى إلغاء بعض الوظائف استجابة لضغوط مالك منصة التواصل الاجتماعي إيلون ماسك، بحسب تقارير عن صحيفة فاينانشال تايمز.

عدد موظفي تسلا

وبلغ عدد العاملين في «تسلا» 140.473 ألف موظف في نهاية العام الماضي، أو ما يقارب ضعف عدد موظفيها قبل 3 سنوات، الأمر الذي يعني أن عمليات التسريح سوف تؤثر على أكثر من 14 ألف موظف في الشركة، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرج».

الاستقرار المالي لمنصة إكس

وقالت الصحيفة نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، إن ياكارينو أقالت هذا الشهر مساعدها الأيمن ورئيس العمليات التجارية والاتصالات جو بيناروش، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي لمنصة إكس.

وعمل بيناروش قبل انضمامه إلى إكس في شهر 6-2023، مشرفاً على استراتيجيات قسم الإعلانات والشراكات في هيئة إن بي سي العالمية، وكان يقدّم تقاريره إلى ليندا التي تولت منصب رئيسة قسم الإعلانات آنذاك.

وتأتي هذه القرارات وسط توترات متزايدة بين ليندا وإيلون ماسك، منذ أن طلب الأخير من حليفه ستيف ديفيس، مراجعة الشؤون المالية ومراقبة الأداء الإداري لمنصة إكس.

خفض التكاليف في موقع إكس

وعمل ديفيس على قيادة جهود خفض التكاليف في موقع إكس في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023 في أعقاب استحواذ إيلون ماسك على المنصة، كما دعم اتخاذ قرار بشأن خفض الوظائف وخفض النفقات اليومية وإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات وسياسات ترخيص البيانات في الشركة.