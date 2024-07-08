عملية الثأر.. الفصائل الفلسطينية تستهدف جيش الاحتلال في كمين محكم بنابلس

أعلنت فصائل فلسطينية، فجر الاثنين، عن نصب كمين محكم لقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على دوار المسلخ في مدينة نابلس بالضفة الغربية، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وقوع إصابات في صفوف الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت الفصائل إلى أن كمين دوار المسلخ تم تنفيذه بعبوة شديدة الانفجار تلاها إطلاق كثيف للنيران.

وأكدت الفصائل الفلسطينية وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الكمين الذي نصبوه على دوار المسلخ في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

قطاع غزة يشهد قصف عنيف

شهدت مدينة جباليا شمال قطاع غزة، ليلة الاثنين، قصفًا جويًا إسرائيليًا استهدف منزلًا، ما أسفر عن وقوع شهداء فلسطينيين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية نقلاً عن مصادر طبية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات، مع وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض، بعد أن استهدف الطيران الإسرائيلي منزلاً في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

واستشهدت سيدة وأصيب ثلاثة من أبنائها إثر قصف طائرات إسرائيلية لمنزل في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشهدت منطقة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة قصفاً مدفعياً إسرائيلياً.